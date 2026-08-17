El director y actor Gabriel Chamé Buendía destacó públicamente el apoyo de Marcelo González, luego de la presentación de Medida por medida, su particular versión del clásico de William Shakespeare.

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La obra se presentó este domingo 16 de agosto en el Teatro Municipal La Comedia de Rosario, donde, al finalizar la función, Chamé Buendía tomó la palabra para agradecer a quienes hicieron posible la llegada del espectáculo a la ciudad.

En ese momento, dedicó unas palabras especiales a González y remarcó su importancia para el proyecto. “Una especial gracias a alguien que para nosotros es muy importante y por el cual estamos acá, el señor Marcelo González", expresó.

Chamé Buendía destacó especialmente el acompañamiento a propuestas que se alejan de los formatos teatrales más convencionales. “Está apoyando este tipo de cultura, grupos alternativos, grupos... bueno, así, como esto. No tan alternativo, pero rarito, digamos”, comentó ante el público.

El director volvió a reconocer el respaldo recibido y agregó: “Muchas gracias, Marcelo, por apoyarnos y ayudar”. También hizo referencia al carácter colectivo de la propuesta al señalar que “no hay ninguna estrella, pero sí un poco de la estrella”.

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Antes de despedirse, invitó al público rosarino a acompañar la difusión del espectáculo: “Si les gustó, recomiéndenlo”.

Medida por medida presenta una mirada contemporánea sobre la obra de Shakespeare, atravesada por el humor y el particular lenguaje escénico de Chamé Buendía.

Las palabras pronunciadas tras la función pusieron en primer plano el respaldo de Marcelo González y del Teatro Tronador BNA a este tipo de producciones culturales, así como su acompañamiento para que propuestas teatrales diferentes puedan ampliar su recorrido y llegar a nuevos públicos.

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