Mañana, de 14:00 a 17:00, la Municipalidad llevará a cabo una jornada especial de acceso libre y gratuito para celebrar el Día del Niño en cuatro sedes culturales de la ciudad, con actividades lúdicas coordinadas por los equipos del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) y el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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La programación se desplegará en Villa Victoria Ocampo (Matheu 1851) con juegos recreativos, dibujo al paso, magia, glitter y pelotero, y en Villa Mitre – Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili (Lamadrid 3870) con postas deportivas y la presentación de Las Magdalenas (actividad que se suspenderá en caso de lluvia).

Además habrá propuestas en el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3098) mediante la búsqueda interactiva Expedición por el Museo y la animación de Pim Pam Pum, y en el Museo Municipal José Hernández (Ruta 226, km 14.5 - Laguna de los Padres) que funcionará de 12:00 a 17:00 ofreciendo el show musical de Al rock con leche a las 14:00, pelotero, ofertas gastronómicas y espacio para tomar mate al aire libre, sujeto también a suspensión por mal clima.

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Durante los festejos desarrollados en cada una de las dependencias oficiales, el Municipio distribuirá entre las familias presentes los álbumes y figuritas correspondientes a la colección del Album de la Selección Cultural para fomentar el entretenimiento de los niños.

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