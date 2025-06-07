Con mucha expectativa, se prepara la celebración por San Cayetano

A poco de la celebración en honor a San Cayetano, Juan Pablo Cayrol, el párroco de la iglesia, anunció que se realizaron trabajos para acomodar el lugar para recibir a la gente, que como cada 7 de agosto se acercará para pedir trabajo. Se espera que el clima acompañe a los peregrinos.