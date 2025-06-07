WAM Entertainment y el Teatro Tronador agasajaron a los periodistas en su día
Trabajadores de diferentes medios de la ciudad participaron del encuentro, que reconoció la tarea de informar diariamente que llevan adelante los trabajadores de prensa.
Trabajadores de diferentes medios de la ciudad participaron del encuentro, que reconoció la tarea de informar diariamente que llevan adelante los trabajadores de prensa.
Se conmemora cada tercer sábado de mayo. Un gusto de tradición internacional, que tiene un crecimiento importante en Argentina.
Se buscaba evitar la coincidencia con el feriado del 17 de agosto. Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete indicaron que se mantuvo la fecha para evitar confusiones o interpretaciones erróneas.
De la celebración participó Mirtha Legrand, quien recordó que hizo sus clásicos almuerzos en ese lugar. También fueron de la partida personalidades como Abel Pintos y el empresario Marcelo González.
Contará con una completa grilla de shows artísticos y musicales, con la presencia de más de 15 bandas en vivo.
El festejo se llevó a cabo ayer con diversas actividades conmemorativas y artísticas.
Del acto participó el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.
El obispo monseñor Gabriel Mestre analizó el extraño marco en el que se da esta Semana Santa y declaró: "Normalmente, el domingo a la mañana la cantidad de gente en la catedral es impresionante. Ahora hacer la misa solo con 4 sacerdotes será realmente raro" y reiteró: "Hay que quedarse en casa, cump
A poco de la celebración en honor a San Cayetano, Juan Pablo Cayrol, el párroco de la iglesia, anunció que se realizaron trabajos para acomodar el lugar para recibir a la gente, que como cada 7 de agosto se acercará para pedir trabajo. Se espera que el clima acompañe a los peregrinos.