Nacido Criado, el espacio gastronómico ubicado frente al mar y construido sobre la esencia del “ser de Mar del Plata”, celebra su primer aniversario con un evento abierto a toda la comunidad. La cita será mañana de 19:00 a 22.00, en la vereda del local, avenida Patricio Peralta Ramos 1087.

A lo largo de estos doce meses, Nacido Criado se consolidó como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, impulsando la circulación en una zona históricamente vinculada con la identidad marplatense. Su propuesta -inspirada en la cultura local, la vida frente al mar y los sabores que construyen memoria familiar- contribuyó a que el barrio recuperara movimiento, energía y permanencia.

La celebración comenzará a las 19:00 con la apertura musical y continuará con un homenaje a Astor Piazzolla: un show de tango de Leila Antúnez, quien bailará una pieza del célebre compositor marplatense como gesto simbólico hacia la ciudad y su cultura.

Desde el inicio, la artista Luli Rodríguez realizará una intervención de arte en vivo, aprovechando la luz natural del atardecer. A medida que avance la noche, completará una obra creada especialmente para este aniversario.

El festejo también contará con un show musical de Soy Sofía, que ofrecerá un set de 30 minutos e invitará a artistas locales como Rusea y Franco Scapellato. Luego, la DJ Catalina Ceverio dará un giro musical a la noche con un set preparado especialmente para este encuentro.

Durante todo el evento habrá degustaciones y propuestas gastronómicas elaboradas para la ocasión, con opciones que evocan la tradición familiar marplatense. La jornada se extenderá hasta las 22:00, invitando a la comunidad a ser parte de esta celebración que honra el vínculo entre Nacido Criado y Mar del Plata.