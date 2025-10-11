El Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Departamento Judicial Mar del Plata realizará este lunes desde las 10:45 el acto central para celebrar su día en la sede de la entidad, ubicada en Bolívar 2948.

Durante el encuentro, distinguirán a los colegiados que cumplen desde diez hasta cincuenta años en ejercicio de la profesión, entregarán otros reconocimientos especiales y los premios a los ganadores de los torneos de bowling y pádel, y habrá palabras alusivas de los presidentes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, Luis Colao, y del departamental, Guillermo Oscar Rossi.

Asimismo, actuará el Coro de la institución, dirigido por el maestro José María Ulla, con la participación especial de la soprano Victoria Cicchitti, y el encuentro será transmitido por streaming a través del canal de youtube y facebook de la institución.

La conmemoración se debe a que el 11 de octubre de 1943 se reunió por primera vez en Tandil la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la profesión, con la intención de formar una asociación, federación o colegio de martilleros y corredores públicos

Dos años más tarde, la Federación Argentina de Entidades de Martilleros marcó el 11 de octubre como el Día Nacional del Martillero y Corredor Público en homenaje a ese encuentro del que resultó su fundación.

