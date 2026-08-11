A.N.I.M.A.L. llegará este viernes a Mar del Plata para celebrar las tres décadas de “El nuevo camino del hombre”, uno de los discos fundamentales de la historia del metal argentino. El show será desde las 20, en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, con la apertura a cargo de la banda local ORATE.

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La presentación forma parte de la gira aniversario que la banda lleva adelante para conmemorar los 30 años de un álbum que marcó un antes y un después en su trayectoria. Durante el espectáculo, A.N.I.M.A.L. interpretará el disco completo, en una propuesta que buscará recuperar la esencia del material original sin resignar la potencia característica de sus shows en vivo.

Publicado originalmente en 1996, “El nuevo camino del hombre” se convirtió en una pieza clave para el crecimiento de la banda y para la consolidación del metal argentino durante la década del 90. El álbum superó las 30.000 copias vendidas y obtuvo la certificación de disco de oro, además de dejar canciones que permanecieron vigentes dentro de la escena pesada nacional.

La fecha marplatense será también una oportunidad para reencontrarse con un material que trascendió generaciones y que ayudó a posicionar a A.N.I.M.A.L. como una de las bandas más influyentes del rock pesado latinoamericano.

La apertura de la jornada estará a cargo de ORATE, banda de Death Metal formada en Mar del Plata en 1998. Actualmente está integrada por Maken en bajo, Juan Ignacio Ibáñez en batería y Nikola en guitarra y voz.

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ORATE cuenta con un EP editado en 1998 y el álbum “Subconsciente”, publicado en 2005. El grupo trabaja actualmente en la producción de su segundo material discográfico, por lo que su presentación será también una muestra de la continuidad de una de las propuestas más ligadas al metal extremo de la escena local.

Las entradas para el show de A.N.I.M.A.L. se encuentran disponibles a través de Ticketmas y en el punto de venta físico DBM Dream Big Moves, ubicado en Independencia 2530.

Tres décadas de metal

A.N.I.M.A.L. nació en 1992 a partir del encuentro entre Andrés Giménez, Marcelo Corvalán y Matías Carrizo. Desde sus comienzos, la banda combinó una propuesta de metal contundente con un fuerte mensaje de reivindicación de los pueblos originarios.

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El nombre A.N.I.M.A.L. corresponde a las siglas de “Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar”, una definición que acompañó desde sus primeros años la identidad artística y discursiva del grupo.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, la banda editó once discos de estudio y recorrió escenarios de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, consolidándose como una referencia del metal en español.

Actualmente, la formación está integrada por Andrés Giménez en voz y guitarra, Cristian “Titi” Lapolla en bajo y coros y Marcelo Castro en batería.

Con la celebración de los 30 años de “El nuevo camino del hombre”, A.N.I.M.A.L. vuelve a Mar del Plata para repasar uno de los capítulos centrales de su historia y reencontrarse con un público que mantiene vigente el legado de uno de los discos más representativos del metal argentino.