La banda marplatense Hombrepié presentará oficialmente en vivo su primer álbum de estudio, titulado Lo que pasaba mientras dormías, el próximo 4 de septiembre a las 21:00 en el Teatro Vorterix (Diagonal Pueyrredon 3338).

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El grupo, fundado en 2016 por Joaquín Stanzione (guitarra y voz) y Max Szlinger (batería y voz), desarrolló una identidad musical que combina elementos del rock alternativo, el pop y el funk. Su disco debut fue recientemente reconocido con el Premio Estrella de Mar 2026 en la categoría Música Marplatense.

Lo que pasaba mientras dormías está compuesto por diez canciones de carácter conceptual que abordan temáticas vinculadas con los sueños y el paso del tiempo. La producción fue realizada de manera independiente, con grabaciones en Pilart Music Studio y Alea Rec, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo del ingeniero Nahuel Arrúa.

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Para la presentación en vivo, Hombrepié contará con su formación completa: Joaquín Stanzione, Max Szlinger, Juan Anté (guitarra), Germán D'Aloia (bajo), Alejandro Soligo (percusión y coros) y Pato Ramallo (teclados). Además, el espectáculo tendrá como artista invitado al cantautor Juan Arenz y contará con la participación de músicos especiales.

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