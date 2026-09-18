El documental “Suite Juárez”, dirigido por Jean-Luc Thomas y Alejandro Venturini, se proyectará el próximo viernes 25 de septiembre a las 21 en la Sala Nachman del Teatro Auditorium (Patricio Peralta Ramos 2280).

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La película hace un recorrido por la vida y obra de Rubén Juárez, reconocido cantante de tango y bandoneonista. Busca acercarse tanto al artista como al hombre detrás de una figura que representó la historia del género.

A través de material de archivo y entrevistas, Suite Juárez ofrece una mirada íntima sobre la personalidad y trayectoria del músico. Reconocido por su carisma, su fuerza interpretativa e inconfundible voz, muchos lo consideran como “el último grande del tango”.

Tras su paso por las salas de Buenos Aires, la película llega a "La Feliz". Se trata de la ópera prima del periodista y escritor francés Jean-Luc Thomas, especializado en tango, realizada en conjunto con el director y productor argentino Alejandro Venturini.

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Thomas es autor de varios libros vinculados al tango y desde hace más de 15 años se desempeña como jefe de redacción de la revista francesa “La Salida”. Su vínculo con Rubén Juárez se remonta incluso a su primer libro, “Chemins de tango”, publicado en 1998, que ya incluía un retrato del artista.

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Por su parte, Venturini es director y productor cinematográfico, formado en la Universidad del Cine (FUC). Entre sus trabajos se encuentra el documental “Favio: Crónica de un Director” (2016), dedicado a la obra de Leonardo Favio. La misma fue partícipe en más de 20 festivales nacionales e internacionales y obtuvo el Premio Cóndor de Plata al Mejor Documental.

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