Este domingo 20 de 16:00 a 21:00 se llevará a cabo la Feria TRI Primavera en Club TRI (20 de Septiembre 2650), un encuentro que reunirá arte, diseño, proyectos independientes y propuestas gastronómicas con entrada libre para todo el público.

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La iniciativa propone un espacio pensado para recorrer, conocer a creadores locales y disfrutar de una jornada que combinará producción artística, diseño y un sector destinado al café y la merienda, en un entorno orientado al encuentro social.

Con una impronta colorida, artesanal y lúdica, la feria busca celebrar la llegada de la primavera a través de la creatividad y la participación de la escena cultural marplatense, promoviendo el intercambio entre artistas, diseñadores, emprendedores y visitantes.

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La propuesta incluirá exposiciones de arte y diseño, venta de productos independientes y un espacio gastronómico con café y opciones de merienda, consolidándose como una alternativa cultural abierta para compartir durante la tarde.

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