Mirtha Legrand recibió el alta médica en las últimas horas tras permanecer internada durante una semana como consecuencia de un cuadro respiratorio.

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La conductora de 99 años había ingresado el pasado lunes al Sanatorio Mater Dei debido a una severa bronquitis.

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Luego de siete días bajo estricta observación clínica y responder de forma positiva al tratamiento administrado por el equipo de profesionales, la animadora obtuvo la autorización para continuar con la recuperación en su residencia.

Desde el entorno cercano de la figura televisiva llevaron tranquilidad sobre su estado general de salud y confirmaron que se encuentra de buen ánimo, guardando el reposo correspondiente para reintegrarse progresivamente a sus actividades habituales.

Fuente: Infobae

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