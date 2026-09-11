La organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata confirmó los títulos seleccionados para las funciones de apertura y clausura de su próxima edición. La ceremonia inaugural contará con la proyección de Caballo salvaje nueve de Martin McDonagh, mientras que Borges and me con Luis Gnecco será el film que cierre la edición 41ª, del 5 al 15 de noviembre.

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La más reciente producción escrita y dirigida por el cineasta británico-irlandés viene de presentarse en el Festival de Venecia con ovaciones de la crítica y continuará su recorrido en el Festival de Toronto.

La trama del filme de McDonagh se ambienta en la previa del golpe de Estado chileno de 1973, siguiendo a dos agentes de la CIA enviados desde Santiago hacia la Isla de Pascua por su superior. El elenco principal está encabezado por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi, acompañados por las actrices Mariana Di Girolamo y Ailín Salas, junto a Tom Waits y Parker Posey.

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Tras su paso por la muestra marplatense, el largometraje producido por Searchlight Pictures, Blueprint Pictures y Film4 fijó su fecha de estreno comercial en salas argentinas para el 12 de noviembre.

Por su parte, la función de clausura programada para el 14 de noviembre -posterior a la ceremonia de premiación y con acceso para el público general- estará dedicada a Borges and me, largometraje dirigido por Marc Turtletaub.

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Basada en las memorias del escritor estadounidense Jay Parini, la película recrea un viaje por las Altas Tierras de Escocia junto a Jorge Luis Borges, interpretado por el actor chileno Luis Gnecco. El reparto de la producción encargada de cerrar la muestra se completa con las actuaciones de Finn Whitehead, Alan Cumming y Peter Mullan.

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