Escrita por Gabriela Farjat, dirigida por Paula Banfi y protagonizada por Lola Banfi, la obra El pulpo llegará este fin de semana a Mar del Plata: subirá a escena el sábado a las 20:30 en la Sala Nachman del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280). En intensos 45 minutos, este unipersonal habla del dolor, el humor y la reconstrucción después de una separación y para la protagonista “hay algo muy lindo en sostener esa tensión, en dejarse llevar de un estado a otro. Es un proceso muy gratificante que el público también te devuelve”.

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Lola Banfi contó en diálogo con El Marplatense que en primera instancia se hizo un semimontado de la obra, una especie de lectura dramatizada, ya que el texto de Farjat había ganado en un festival de dramaturgia. Esa lectura conmovió mucho y en el debate posterior surgió que sea montada “de verdad” como obra completa. Después vinieron los ensayos y finalmente El pulpo subió a escena en marzo pasado, en una temporada de cinco o seis meses en el Teatro del Pueblo.

Tras su estreno en Capital, la obra tuvo funciones en La Plata y Lanús antes de llegar a Mar del Plata y se preparan para presentarse en Quilmes. Si bien la pieza habla de una separación, para Banfi “habla en verdad de las relaciones en todo sentido, más allá de lo romántico y de las relaciones de pareja. Habla del duelo posterior”. Y si bien ese tema no parecería tener el mismo peso en el presente que en el pasado, dado que las relaciones hoy son más volátiles, para la actriz “tal vez en el pasado no había tantas separaciones, pero la gente tampoco era feliz por eso”.

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-¿Con tu hermana ya habían trabajado antes o es la primera experiencia juntas? Sí, ya hicimos como seis o siete obras. Trabajar con ella es como estar jugando a cuando éramos chicas: hay un código muy entrenado. Siempre me pasa que después de sus obras me llaman para otros trabajos, siente que sabe sacar lo mejor de mí. Me dirige con mucha libertad y abre un abanico de juego que está buenísimo.

-En cuanto a los temas que toca el espectáculo, ¿cómo es la charla entre ustedes? Muy buena. Además de trabajar juntas somos muy amigas, así que charlamos de todo y en general estamos de acuerdo. Charlamos mucho, pero para mí lo lindo de hacer ficción es que traés algo de lo personal y a la vez te dejás modificar por la propuesta. La experiencia propia te toca y está en juego, pero también operan las palabras de ese mundo y de este personaje. Si bien hay puntos de contacto, no soy yo en escena; hay un desdoblamiento. Es muy interesante lo que sucede en ese encuentro de miradas entre el texto, la dirección y mi interpretación.

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-¿Qué encontraste en esta obra que no hubieras experimentado antes en tu carrera?

Yo ya había hecho un par de unipersonales, pero este va muy dirigido al público. Lo siento como una suerte de maremoto: entro en el viaje y, durante esos 45 minutos, pasa de todo. Además, si bien suelo laburar bastante con el cuerpo, en este proyecto siento que lo corpóreo está profundamente integrado. Hay un trabajo muy fuerte sobre la presencia escénica porque estoy sola en el escenario; si no estoy presente, la obra se cae. No es una superproducción de Hollywood donde una gran escenografía o un despliegue técnico te salvan. Sostener eso es un desafío fascinante.

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