Luego de una temporada en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y en el marco de una gira nacional, “El pulpo” llegará este sábado 12 de septiembre a Mar del Plata con una única función en la Sala Nachman del Teatro Auditorium.

Ads

La presentación será a las 20.30 en Boulevard Marítimo 2280 y tendrá una duración aproximada de 45 minutos. La obra cuenta con dramaturgia de Gabriela Farjat, dirección de Paula Banfi e interpretación de Lola Banfi.

La historia sigue a Ana después de una separación. Entre la furia, el llanto, el humor y momentos de desborde, el personaje intenta reconstruirse mientras atraviesa distintas emociones. El espectáculo plantea una pregunta que funciona como eje de toda la propuesta: ¿es posible el amor después del amor?

La puesta apuesta especialmente por el trabajo actoral y corporal de Lola Banfi, que sostiene el relato prácticamente sin apoyos externos y atraviesa múltiples estados en pocos minutos. La estética combina momentos íntimos y poéticos con otros de mayor intensidad y humor.

“El pulpo” nació a partir de un texto de Gabriela Farjat que fue seleccionado entre los seis ganadores de la V edición de FEDRAS en 2025. En ese momento se realizó una lectura dramatizada con Lola Banfi y dirección de Paula Banfi. La buena recepción de aquella experiencia derivó en la conformación del equipo que luego llevó el material a escena.

Ads

Durante el primer semestre de 2026, la obra realizó una temporada en el Teatro del Pueblo y posteriormente inició una gira por distintas ciudades del país. Su llegada a Mar del Plata forma parte de ese recorrido.

Lola Banfi es actriz, bailarina y docente, magíster en Dramaturgia y licenciada en Actuación por la Universidad Nacional de las Artes. A lo largo de su carrera participó en más de 30 obras teatrales y trabajó en cine y televisión. Entre sus antecedentes se encuentra su participación en “Cyrano”, protagonizada por Gabriel Goity, además de películas como Rojo, Una especie de familia y La mujer de la fila.

Paula Banfi, por su parte, es directora escénica, docente y gestora cultural, egresada de la EMAD y formada con referentes como Julio Chávez, Federico León y Mariana Obersztern. Desde 2008 dirige proyectos teatrales interdisciplinarios y desarrolla además tareas de formación y acompañamiento de procesos creativos.

Ads

La función será única, este sábado 12 de septiembre a las 20.30, en la Sala Nachman del Teatro Auditorium. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de Plateanet.