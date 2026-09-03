El trío humorístico Midachi se presentará el 21 de noviembre a las 21:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750), en el marco de su gira nacional Midachi - La despedida, con la que pondrá fin a una trayectoria de 43 años.

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El espectáculo marcará el cierre definitivo de una carrera iniciada en 1983 en Santa Fe, período en el que el grupo logró convocar a más de 4.500.000 espectadores en teatros, estadios y televisión, además de alcanzar hitos como las 53 funciones en el Teatro Gran Rex.

La propuesta escénica incluirá un recorrido por los personajes, sketches y rutinas más emblemáticas del trío, junto con material inédito y música en vivo, en una puesta que busca sintetizar las distintas etapas de su historia artística.

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En relación con esta última etapa, los integrantes señalaron: “Hemos decidido finalizar de una manera propia, como comenzamos: arriba del escenario. Hay risas que todavía resuenan en la memoria de la gente y merecen un último abrazo”.

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