Con nuevo tema y de cara al Buenaventura Tour 2026, que lo traerá al Teatro Tronador de Mar del Plata el 7 y 8 de noviembre, el cantante Abel Pintos destacó la relación con su público y expresó sentirse “un privilegiado porque me siento escuchado. No solamente en lo musical, sino que cada vez que levanto la voz para compartir alguna experiencia, hay mucho público prestándome su tiempo y su atención”.

Ads

Sobre la elección del escenario marplatense, afirmó en diálogo con +Chance por La 100 Mar del Plata: “No conozco una sala tan bien como el Teatro Tronador”, en referencia al vínculo que mantiene con el espacio donde abrirá la gira.

Respecto a su nuevo tema Ibuprofeno, explicó que el título funciona “como metáfora para lo que quería decir” y se refirió al proceso creativo tras una pausa de cuatro años, señalando que le permitió “abrazar ideas que antes hubiera descartado. En la letra digo ‘mucho ibuprofeno y la angustia no calma’, refiriéndome a la cantidad de distracciones a las que nos sometemos para no tratar los temas internos que sabemos que tenemos que abordar, como las ansiedades y los dolores”.

“Por otro lado, tiene que ver con mi etapa artística. Venía escribiendo canciones de mucho éxito y sentí que estaba cerca del autoplagio, de convertirme en un tributo de mí mismo. Paré de escribir cuatro años. En ese tiempo grabé el disco de canciones patrias y el disco de versiones Gracias a la vida. El año pasado retomé la composición buscando un nuevo sello, canciones que están en esa búsqueda exploratoria, permitiéndome abrazar ideas que antes hubiera descartado”, agregó.

El músico reflexionó sobre el recorrido de sus canciones y sostuvo que “envejecieron bien, entre comillas”. Y recordó sus inicios en Bahía Blanca, donde destacó el valor de la radio en su carrera: “¿Cómo no voy a respetar y amar a los medios tradicionales?”.

Ads

“Ibuprofeno”, el nuevo tema de Abel Pintos.

-Hablando de los medios tradicionales, la radio sin duda tiene mucho que ver con que estén sonando tus canciones.

Son fundamentales en mi formación como artista. Yo empecé cantando en la radio; fue mi primer gran lugar de difusión y mi primera gran oportunidad. De hecho, mi primer concierto masivo fue en la radio. Yo vivía en Bahía Blanca y a mis conciertos venía gente, pero eran lugares pequeños. Un día me llamaron de una radio que salía desde Bahía pero se escuchaba en toda la Patagonia. Hice un concierto de media hora y, al terminar, me contaron la cantidad de gente que había sintonizado, que superaba ampliamente la que venía a mis shows.

-Por otro lado, felicitaciones porque estás en un gran momento de outfit en el video de “Ibuprofeno”. Esa camisa blanca es increíble.

Trabajo con Soledad Pini, una estilista súper talentosa que ha trabajado con medio mundo en la música. Es una especie de gurú de la estética. Cuando nos sentamos de frente a cada proyecto, le cuento lo que siento y ella traduce esos sentimientos al idioma de la moda, los cortes, las texturas y la morfología. Es un placer trabajar con ella porque las opciones que configura hablan el idioma que quiero utilizar.

-Recientemente tuvimos la despedida de Lionel Messi de la selección y vos sos una persona muy allegada tanto a la familia como a la selección. ¿Cuál es tu sensación respecto a eso?

Es la sensación de los momentos que son inevitables, esos que uno quisiera que no lleguen nunca pero sabe que van a llegar. Venimos haciendo este duelo desde hace mucho más tiempo del que nos gustaría reconocer. Lionel lo dio todo; hemos tenido el privilegio de ser contemporáneos de semejante deportista y artista del deporte. Por otro lado, cuando leí la noticia, en lo primero que pensé fue en lo doloroso que habrá sido para él y me dolió por él. Estoy convencido de que la persona que más sufrió esta decisión es Lionel Messi.

Ads

Puede interesarte