Nació Aurelius, el primer nieto de John Lennon
Una noticia llena de emoción sacudió al mundo de la música y a la comunidad beatlemaníaca internacional: Sean Ono Lennon y su pareja, la modelo y música Charlotte Kemp Muhl, se convirtieron en padres de un varón al que llamaron Aurelius.
Con la llegada del recién nacido, el recordado cofundador de The Beatles, John Lennon, suma a su primer descendiente directo en la línea de nietos.
El anuncio fue realizado por el propio Sean a través de su cuenta oficial de Instagram. Fiel a su estilo distendido y afectuoso, el músico de 49 años publicó la primera postal familiar sosteniendo al bebé junto a Charlotte, acompañada por la frase: "@charlottekempmuhl and I have created a Human Bean! His name is Aurelius! Thank you!" (un simpático juego de palabras entre human being y bean, porotito).
Una historia de amor y arte
Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl mantienen una relación desde hace casi dos décadas. Además de compartir la vida personal, ambos lideran el aclamado proyecto de rock psicodélico The Ghost of a Saber Tooth Tiger (GOASTT), donde fusionan sus talentos compositivos e interpretativos.
La llegada de Aurelius marca un hito en el árbol genealógico del célebre cuarteto de Liverpool. Dado que Julian Lennon (hijo mayor de John junto a Cynthia Powell) no ha tenido descendencia, el recién nacido representa la continuidad biológica directa del autor de Imagine.
La publicación se llenó de inmediato de miles de mensajes de felicitaciones por parte de colegas de la industria, figuras de la cultura global y seguidores de la legendaria banda británica, quienes celebran la llegada de una nueva generación al icónico linaje Beatle.