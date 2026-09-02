Con la llegada del recién nacido, el recordado cofundador de The Beatles, John Lennon, suma a su primer descendiente directo en la línea de nietos.

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​El anuncio fue realizado por el propio Sean a través de su cuenta oficial de Instagram. Fiel a su estilo distendido y afectuoso, el músico de 49 años publicó la primera postal familiar sosteniendo al bebé junto a Charlotte, acompañada por la frase: "@charlottekempmuhl and I have created a Human Bean! His name is Aurelius! Thank you!" (un simpático juego de palabras entre human being y bean, porotito).



​ Una historia de amor y arte



​Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl mantienen una relación desde hace casi dos décadas. Además de compartir la vida personal, ambos lideran el aclamado proyecto de rock psicodélico The Ghost of a Saber Tooth Tiger (GOASTT), donde fusionan sus talentos compositivos e interpretativos.



​La llegada de Aurelius marca un hito en el árbol genealógico del célebre cuarteto de Liverpool. Dado que Julian Lennon (hijo mayor de John junto a Cynthia Powell) no ha tenido descendencia, el recién nacido representa la continuidad biológica directa del autor de Imagine.



​La publicación se llenó de inmediato de miles de mensajes de felicitaciones por parte de colegas de la industria, figuras de la cultura global y seguidores de la legendaria banda británica, quienes celebran la llegada de una nueva generación al icónico linaje Beatle.

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