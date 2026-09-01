El contrabajista y compositor marplatense Martín de Lassaletta lanzó su nuevo disco Kakan en todas las plataformas digitales y lo presentará en vivo mañana a las 21:00 en el Espacio Colectivo de Enseñanza Musical (Luro 3174, Mar del Plata), primera fecha de una breve gira que continuará el jueves en Club de Jazz (Anchorena 1347, CABA)..

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El proyecto, producido por el sello Discos ICM, propone un recorrido musical inspirado en la historia del pueblo Kilmes, perteneciente a la nación Diaguita, cuya resistencia durante las guerras Calchaquíes y posterior destierro constituyen el eje conceptual de la obra. A través de composiciones originales, el álbum articula elementos del jazz contemporáneo, la improvisación y la música argentina con paisajes sonoros abstractos.

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Para este trabajo, De Lassaletta convocó a un cuarteto integrado por Valentín Garvie en trompeta, Nataniel Edelman en piano y Javier Puyol en batería. La propuesta en vivo replica esta formación, con un enfoque interpretativo que combina estructura y exploración sonora en tiempo real.

Kakan despliega un corpus compositivo que evoca el recorrido histórico de los Kilmes, desde su asentamiento en los Valles Calchaquíes hasta su traslado forzoso hacia el Río de la Plata, en una propuesta estética que tensiona memoria, territorio y lenguaje musical contemporáneo.

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