Funky Torinos vuelve a Mar del Plata y tendrá dos noches de música en vivo en Bajo Tierra. La banda se presentará este viernes 4 y sábado 5 de septiembre, a las 21, con una propuesta que recorrerá el groove, el soul, el funk, el blues y el reggae.

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Con una trayectoria que dejó una fuerte marca en la escena musical argentina, Funky Torinos se convirtió en una banda de culto y construyó una identidad propia a partir de un sonido potente, elegante y cargado de energía.

La historia del grupo también está estrechamente vinculada con Willy Crook, a quien acompañó durante la década del 90 y con quien formó parte de una etapa fundamental para la consolidación del funk en Argentina.

A través de sus presentaciones, Funky Torinos mantiene vivo ese legado y recrea canciones y sonidos que forman parte de la historia de la música nacional, al mismo tiempo que acerca su propuesta a nuevas generaciones.

Cada show propone un recorrido por distintas etapas de la banda, con el groove como protagonista y una formación integrada por músicos de amplia trayectoria.

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Dos noches en Bajo Tierra

Las presentaciones tendrán lugar en Bajo Tierra by Bebop Club, el espacio dedicado a la música en vivo ubicado en el subsuelo de Torres de Manantiales.

El lugar propone una experiencia íntima y cercana con los artistas, con una sala especialmente diseñada para disfrutar de un sonido cálido y una programación curada por Bebop Club.

La cita será el viernes 4 y sábado 5 de septiembre, desde las 21, para disfrutar de una banda que continúa reivindicando el funk argentino y el legado de una época que marcó a toda una generación.

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