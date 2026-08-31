La preocupación por la salud de Lionel Richie comenzó durante los últimos minutos del recital que brindó el sábado por la noche en The Muny, en Forest Park, St. Louis. Personas presentes en el espectáculo señalaron que el músico empezó a mostrar dificultades para mantenerse de pie cuando la presentación se acercaba a su final.

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Durante “All Night Long”, el último tema de la noche, Richie habría pedido que le acercaran una silla y continuó cantando sentado. Pese al malestar, logró completar el concierto. Una vez finalizado el espectáculo, decidió trasladarse a un centro de salud para someterse a distintos estudios.

El artista quedó internado en terapia intensiva y bajo observación médica. Según la información difundida por medios estadounidenses, una de las posibilidades que analizan los profesionales es que haya sufrido una leve deshidratación. Hasta el momento no se informó oficialmente la existencia de un cuadro de mayor gravedad.

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, su evolución permitiría contemplar un alta en las próximas horas y Richie tendría previsto regresar a su casa cuando los médicos lo autoricen. Podría abandonar el hospital este martes, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

El episodio encendió las alarmas porque no es el primer problema de salud que atraviesa sobre un escenario en los últimos meses. En junio, durante un recital en St. Paul, Minnesota, Richie les dijo a los espectadores que se sentía mareado y extraño. Paramédicos lo atendieron detrás del escenario y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital. En aquella ocasión no pudo terminar el concierto.

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Por el momento, los representantes del cantante no difundieron un parte oficial sobre su estado de salud. Richie, de 77 años, continúa bajo seguimiento médico en St. Louis mientras se completan los estudios correspondientes.

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