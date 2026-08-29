El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) dio a conocer la programación de septiembre del Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, ubicado en la casona de Villa Mitre (Lamadrid 3870), con una amplia agenda de actividades culturales, formativas y de bienestar abiertas a la comunidad.

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El espacio funcionará de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y los fines de semana de 14:00 a 18:00. La entrada general tiene un valor, con tarifa reducida para residentes, estudiantes y jubilados, mientras que los martes el acceso será libre. Durante todo el mes se mantendrán las muestras permanentes Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932) y Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950.

La programación incluye actividades semanales de formación artística. Los sábados de 15:30 a 17:30 se dictará el taller de Proyectos Fotográficos a cargo de Alejo Sánchez, mientras que los martes de 14:00 a 16:00 se desarrollará el curso de Iniciación a la Acuarela dictado por Sarah Rivera. Además, los días 6 y 20 a las 18:30 se realizarán jornadas de Meditación y Deeksha coordinadas por María del Rosario Díaz.

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La agenda especial de septiembre contempla una serie de encuentros culturales como el que ocurrirá el sábado 5 a las 20:00 con Proyecto Flamenco, espectáculo de música y danza con fusión rioplatense. Además el sábado 12 a las 16:00 se presentará la charla Vulnerabilidad y amor propio del ciclo La Sabiduría del Sentir, a cargo de Sandra Dalesandro.

Finalmente el sábado 19 a las 13:00 se podrá disfrutar el evento musical Instituto Romairone festeja la primavera, organizado por Fernando Romairone, mientras que el miércoles 30 a las 15:00 se podrá participar del XII Evento Académico de Cuidados Paliativos bajo el lema Reconocer la realidad para transformar el cuidado, coordinado por los doctores Alejandro Alassia y Ariel Cherro.

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