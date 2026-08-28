El comediante Fernando Sanjiao, referente del stand up en Argentina y Latinoamérica, regresará a Mar del Plata con su espectáculo Quemado el 5 de septiembre a las 21:00 en la Sala Melany (San Luis 1750).

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Con más de dos décadas de trayectoria, Sanjiao se consolidó como uno de los humoristas más convocantes de la región. Cuenta con un especial en Netflix, participó en siete especiales de Comedy Central para Latinoamérica y España, y llevó sus presentaciones a más de 11 países. Además, es reconocido por su labor en la formación de nuevas generaciones de comediantes.

Quemado es su unipersonal más exitoso, un monólogo de fuerte interacción con el público que ya reunió a más de 10.000 espectadores en sus giras de 2025 y 2026. La obra propone una mirada humorística sobre la vida cotidiana y la sensación de que “la vida es un montón”, transformándola en un relato dinámico, filoso y cercano al público.

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El espectáculo combina observación social, ritmo escénico y participación del público, consolidándose como una de las propuestas de stand up más destacadas de los últimos años en la escena nacional.

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