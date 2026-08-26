El músico y cantautor uruguayo Rubén Rada, una de las figuras más influyentes de la música popular de su país y creador del candombe beat, murió hoy a los 83 años, tras permanecer internado por una neumonía bilateral y complicaciones asociadas. La noticia fue confirmada por su entorno familiar.

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Rada había atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, entre ellos episodios cardíacos que requirieron internaciones y procedimientos médicos. A pesar de ello, se mantenía activo en la escena artística y recientemente había impulsado proyectos musicales y encuentros con distintos artistas.

En paralelo, tenía previstos compromisos vinculados al reencuentro de Tótem, la emblemática banda uruguaya surgida en la década del setenta y considerada una referencia del candombe beat y la fusión latinoamericana.

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Su fallecimiento marca el cierre de una trayectoria fundamental para la música del Río de la Plata. Su obra, caracterizada por la fusión de candombe, rock, jazz y pop, dejó una huella decisiva en varias generaciones de músicos y oyentes.

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