Murió Rubén Rada a los 83 años, referente del candombe beat y la música uruguaya
Estaba internado por una neumonía bilateral. El músico seguía activo y había anunciado proyectos recientes vinculados a nuevos ciclos musicales.
El músico y cantautor uruguayo Rubén Rada, una de las figuras más influyentes de la música popular de su país y creador del candombe beat, murió hoy a los 83 años, tras permanecer internado por una neumonía bilateral y complicaciones asociadas. La noticia fue confirmada por su entorno familiar.
Rada había atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, entre ellos episodios cardíacos que requirieron internaciones y procedimientos médicos. A pesar de ello, se mantenía activo en la escena artística y recientemente había impulsado proyectos musicales y encuentros con distintos artistas.
En paralelo, tenía previstos compromisos vinculados al reencuentro de Tótem, la emblemática banda uruguaya surgida en la década del setenta y considerada una referencia del candombe beat y la fusión latinoamericana.
Su fallecimiento marca el cierre de una trayectoria fundamental para la música del Río de la Plata. Su obra, caracterizada por la fusión de candombe, rock, jazz y pop, dejó una huella decisiva en varias generaciones de músicos y oyentes.