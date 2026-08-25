Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música country y de la cultura popular estadounidense, murió hoy a los 80 años en la ciudad de Nashville, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

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Si bien no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento, la artista atravesaba en los últimos meses un deterioro progresivo de su estado de salud, que la había obligado a cancelar presentaciones y compromisos públicos, incluida su residencia en Las Vegas y diversas apariciones programadas en eventos vinculados a su complejo cultural Dollywood.

Nacida en 1946 en Pittman Center, Tennessee, Parton inició su carrera discográfica en 1967 con el álbum Hello, I’m Dolly y construyó una trayectoria que abarcó más de cinco décadas. Vendió más de 160 millones de discos en todo el mundo y dejó un repertorio de alcance global con canciones como Jolene, I will always love you y 9 to 5, además de recibir 55 nominaciones a los premios Grammy.

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Más allá de su impacto musical, Parton mantuvo una fuerte actividad filantrópica, especialmente a través de la Imagination Library, su organización dedicada a la alfabetización infantil. Tras conocerse la noticia, su familia pidió que los homenajes se canalicen mediante donaciones a dicha fundación en lugar de ofrendas florales.

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