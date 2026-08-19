Buenos Aires vuelve a convertirse desde este miércoles en la capital mundial del tango. El Tango BA Festival y Mundial 2026 abrió una nueva edición con una programación que tendrá como escenarios a la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta y el Teatro Colón, entre otros espacios.

Ads

Dentro de ese mapa aparece nuevamente la impronta de Mar del Plata. La conexión tiene un nombre inevitable: Astor Piazzolla. La obra del compositor marplatense vuelve a ocupar un lugar destacado en la programación, con ensambles, orquestas y diferentes formaciones que recuperan un repertorio que transformó para siempre el lenguaje del tango.

Puede interesarte

Pero la presencia de la ciudad no se limita a su figura más universal. Parejas vinculadas con el circuito marplatense participan de las instancias clasificatorias en las categorías Tango de Pista y Tango Escenario, en una competencia que reúne a bailarines llegados desde distintos puntos del mundo.

También hay una conexión desde la música. Instrumentistas formados en orquestas escuela y espacios del circuito de la Costa Atlántica integran conjuntos que forman parte del festival, como expresión de una escena que mantiene durante todo el año su vínculo con el género.

Ese movimiento encuentra continuidad en Mar del Plata a través de sus milongas, espacios de formación y propuestas culturales. El tango permanece como una actividad viva dentro de la ciudad, más allá de las grandes citas y los escenarios porteños.

Ads

Así, mientras Buenos Aires concentra durante dos semanas la atención del género, Mar del Plata vuelve a ocupar un lugar propio en esa historia: como ciudad ligada a Piazzolla, pero también como semillero de músicos y bailarines que mantienen vigente su identidad tanguera.

Ads