Carlos García vuelve a encontrarse con el público marplatense con “Mi Arte Recargado”, un espectáculo que combina música, humor y distintas expresiones artísticas. La función será el sábado 29 de agosto a las 21, en la Sala Melany, ubicada en San Luis 1750.

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Nacido en Santa Fe, García desarrolló una extensa trayectoria sobre los escenarios y, luego de varias temporadas de verano en Mar del Plata, decidió radicarse definitivamente en la ciudad. Desde allí continuó construyendo una carrera que lo llevó a presentarse en distintos escenarios de la Argentina y el exterior.

En “Mi Arte Recargado”, el artista recorre diferentes estilos musicales, suma el humor que lo caracteriza y comparte el escenario con artistas invitados. La propuesta busca combinar momentos de diversión y emoción a través de un show dinámico y pensado para públicos de distintas edades.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2006, cuando obtuvo la Antorcha de Plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un reconocimiento otorgado por el público que pocos artistas argentinos han conseguido.

Además, fue ganador en el Festival Internacional de Humor de Bogotá y participó en numerosos festivales y temporadas teatrales. A lo largo de los años compartió escenario con figuras como Nito Artaza, Martín Bossi, Moria Casán, Jorge Corona, Tristán, Norman Erlich y Fátima Flórez, entre otros.

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Con su particular combinación de música, humor y versatilidad artística, Carlos García propone una nueva presentación en la ciudad que eligió como lugar de residencia.

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