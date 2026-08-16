Por Marcelo Gobello

Ads

Es difícil comprender, después de casi 50 años de su partida física, lo que significó la irrupción de ELVIS PRESLEY en el ámbito de la música (que algunos llaman “Popular”, aunque en realidad sea una sola, de Bach a Queen), y también en el ámbito social (aunque parezca exagerado). Fenómeno sólo equiparable al producido por THE BEATLES en la década siguiente, y a la vez origen del mismo.

Si bien el ROCK’N’ ROLL había nacido poco tiempo antes de su aparición (en enero de 1956 sale “Heartbreak Hotel”, su primer disco para la RCA después de algunas grabaciones para la pequeña compañía de Memphis SUN RECORDS) y gran cantidad de cantantes y compositores (como Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins, Gene Vincent, Bill Haley, etc.) trataron de erigirse, o fueron designados, como padres del mismo, sólo ELVIS puede ser considerado con justicia como el auténtico Padre y Rey del ROCK’N’ ROLL.

El período que se extiende del año 1954 (grabaciones de la SUN RECORDS) al 1958 (año en el cual es incorporado a las filas del ejército para cumplir el servicio militar obligatorio) será el más importante e idóneo. Para intentar comprender la revolución que originó ese “maniático sexual de 21 años, con pelo engrasado, sucias canciones y sin futuro”, como lo definía el ESTABLISHMENT de la época.

Los melosos CROONERS de mitad de los cincuenta (Frank Sinatra, Pat Boone, Paul Anka, etc.) quedaron obsoletos, dentro de sus smokings con moñito y sus canciones color rosa para la América WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant- Blanca, AngloSajona, y Protestante). ELVIS subvierte todo lo establecido, letras, ritmo, vestimenta, movimientos escénicos... ¡y hasta se compra un Cadillac rosa!

Ads

Para colmo de males ¡CANTA COMO LOS NEGROS! incorpora todo el bagaje de los BLUES sureños, los fusiona con el COUNTRY AND WESTERN blanco, le agrega una buena dosis de ROCKABILLY y mezcla todo con su impactante presencia e incomparable voz.

Fue un ladrillazo en la nuca para una generación pacata y la llegada de un mesías salvaje para otra; la música no volvió a ser la misma después de ELVIS, los jóvenes tampoco.

ELVIS se convirtió de la noche a la mañana en la figura más popular, controvertida e inalcanzable del espectáculo mundial; los fans veían en él a un modelo, un guía y sus detractores a una amenaza que viste de cuero y tuerce la boca para cantar. Pasó de manejar el camión de una compañía eléctrica a ser el primer artista en tener un disco de oro y filmar más de treinta películas en 10 años.

Si bien hay que destacar la excelente guía y olfato comercial de su manager y representante, el astutísimo e inescrupuloso “Coronel” Parker, sólo alguien del talento innato de PRESLEY pudo llegar a convertirse en lo que representó en su época de mayor esplendor y perdurar durante treinta años.

Ads

Es que el cantante representaba, como bien se lo definió, el “negro agazapado” de la virginal sociedad blanca. El aspecto de “amenaza sexual” que presentaba en escena, sus movimientos de cadera y pelvis (que le ganaron el mote de “ELVIS, the Pelvis”), gruñidos, arrogancia natural y alusiones explícitas al sexo en las letras (tomado directamente de las canciones negras que mamó desde su niñez), fue lo que más irritó a padres, predicadores y maestros. El revuelo fue tal, que en ciertas presentaciones televisivas (a las cuales los productores tuvieron que acceder, presionados por la demanda de “PRESLEY” y porque “business are business”) se llegó a cometer la ridiculez de enfocarlo sólo de la cintura para arriba, con largos primeros planos de su cara. “Y como si esto fuera poco...” su VOZ, más fuerte que la de cualquiera de los cantantes que asolaban las radios del momento, una voz que podía tornarse ruda, sentimental, sexy, gruñona, romántica, áspera, dulce o lo que él quisiera de acuerdo con el tema que interpretara.



El triste 16 de agosto de 1977 ELVIS sufre un ataque al corazón en su mansión de Memphis, el “Graceland Ranch”, siendo trasladado urgentemente al “Memphis Baptist Hospital” donde muere. Tenía solo 42 años. Actualmente el “Graceland” se ha transformado en un museo dedicado al ídolo, siendo el segundo en cuanto a cantidad de visitantes en los Estados Unidos, detrás del museo de Arte Moderno de Nueva York.

Su música y figura no hacen más que crecer con el tiempo. Su mito permanece indestructible y eterno como un diamante. Fue el mejor. Inspiró a cientos que luego inspirarían a miles.

En los últimos años, la vigencia absoluta de su figura fue reconfirmada a nivel global gracias al impacto de la aclamada película biográfica 'Elvis' (2022), dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada brillantemente por Austin Butler, quien también dirigió el excelente documental “Epic” (2025) que nos muestra al Elvis real en su lugar preferido: el escenario. Asimismo la constante reedición de sus grabaciones demuestran que la llama del Rey se mantiene intacta, resonando con la misma potencia de aquel legendario muchacho que un día salió de Memphis para cambiar la historia de la música para siempre.



