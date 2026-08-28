El contrabajista y compositor Martín de Lassaletta presentará el próximo 1 de septiembre en todas las plataformas digitales Kakan, un nuevo disco de composiciones inspiradas en la cultura del pueblo Kilmes, comunidad perteneciente a la nación Diaguita que protagonizó una de las resistencias más prolongadas frente a los invasores españoles durante las guerras Calchaquíes.

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Para este proyecto, de Lassaletta convocó a tres destacados músicos de la escena de la improvisación argentina: Valentín Garvie en trompeta, Nataniel Edelman en piano y Javier Puyol en batería. Junto al propio compositor en contrabajo, el cuarteto propone una música en la que conviven la improvisación, la tradición jazzística, la música argentina y diferentes paisajes sonoros.

En Kakan, el grupo desarrolla un conjunto de composiciones que busca evocar la historia de la comunidad Kilmes, que habitó el valle Calchaquí desde el siglo XVI hasta mediados del XVII. Los Kilmes fueron protagonistas de una resistencia que se extendió durante más de un siglo y que finalmente terminó con su expulsión del valle.

Tras la derrota, la comunidad fue obligada a emprender un histórico éxodo desde el actual territorio de Tucumán hacia los márgenes del Río de la Plata. El desplazamiento provocó numerosas muertes y culminó con el establecimiento de la denominada “Reducción de la Exaltación de la Cruz de los Indios Kilmes”, en el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad bonaerense de Quilmes.

La presentación en Mar del Plata será el miércoles 2 de septiembre a las 21, en ECEM, Luro 3174, mientras que el jueves 3, también a las 21, el grupo se presentará en Press Club de Jazz, Anchorena 1347, Ciudad de Buenos Aires.

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Una trayectoria ligada a la improvisación

Martín de Lassaletta es contrabajista, improvisador, compositor, promotor cultural y docente radicado en Mar del Plata. Desde sus primeros años de formación participa de experiencias musicales en las que la improvisación ocupa un lugar central.

A lo largo de su trayectoria integró diferentes agrupaciones y proyectos en Mar del Plata, otras ciudades del país y también en Uruguay, Colombia, Berlín, Ámsterdam y Estados Unidos. Su recorrido abarca distintos estilos vinculados con la improvisación y el jazz, y trabajó junto a músicos como Pablo Ledesma, Ada Rave, Rudy Mahall, Philip Zoubek, Luciana Bass, Camila Nebbia, Ernesto Jodos, Valentín Garvie, Etienne Nillesen y Rudy Royston, entre otros.

También tuvo un rol destacado en la creación de colectivos artísticos vinculados con la música creativa. Entre ellos se encuentra ECEM, colectivo de músicos que desarrolla distintos proyectos destinados a la promoción y el crecimiento de la música creativa en Mar del Plata y la región.

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Kakan fue grabado y mezclado por Mariano Miguez en Ideo Estudios, con arte de Carla “la vieja” Flores y producción de Discos ICM. El álbum estará disponible desde el 1° de septiembre en todas las plataformas digitales.