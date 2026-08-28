Abel Pintos presentó “Ibuprofeno”, su nuevo single acompañado de un nuevo video
El cantante argentino lanzó una nueva canción de fuerte carga emocional, acompañada por un videoclip dirigido por Nicolás Sedano y protagonizado por el propio Abel junto a su banda.
Abel Pintos presentó “Ibuprofeno”, su nuevo single, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto con su video oficial. La producción audiovisual fue dirigida por Nicolás Sedano y cuenta con la participación del cantante y los músicos que lo acompañan durante sus presentaciones en vivo.
El videoclip fue filmado en una sola jornada y propone una puesta íntegramente en blanco y negro. Según explicó Pintos, la elección estética busca representar una dualidad que atraviesa permanentemente a las personas: “Por un lado, la conexión con nuestra espiritualidad y el cuidado de nuestras emociones; por el otro, la tendencia a buscar la felicidad en el afuera y en las cosas materiales”.
“Ibuprofeno” es una canción de energía potente que plantea una pregunta como eje central y busca interpelar al oyente desde un lugar íntimo: ¿cómo será vivir sin miedo? Con este lanzamiento, Abel Pintos suma una nueva canción a su repertorio y continúa explorando emociones y conflictos personales a través de su música.