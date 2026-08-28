Abel Pintos presentó “Ibuprofeno”, su nuevo single, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto con su video oficial. La producción audiovisual fue dirigida por Nicolás Sedano y cuenta con la participación del cantante y los músicos que lo acompañan durante sus presentaciones en vivo.

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El videoclip fue filmado en una sola jornada y propone una puesta íntegramente en blanco y negro. Según explicó Pintos, la elección estética busca representar una dualidad que atraviesa permanentemente a las personas: “Por un lado, la conexión con nuestra espiritualidad y el cuidado de nuestras emociones; por el otro, la tendencia a buscar la felicidad en el afuera y en las cosas materiales”.

“Ibuprofeno” es una canción de energía potente que plantea una pregunta como eje central y busca interpelar al oyente desde un lugar íntimo: ¿cómo será vivir sin miedo? Con este lanzamiento, Abel Pintos suma una nueva canción a su repertorio y continúa explorando emociones y conflictos personales a través de su música.

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