Este 27 de agosto se cumplen 32 años de la muerte de Roberto “El Polaco” Goyeneche, una de las voces fundamentales del tango argentino. En 2026, cuando además se conmemora el centenario de su nacimiento, Mar del Plata ocupa un lugar particular en su historia: fue una ciudad a la que regresó durante años y donde atravesó una parte importante de la etapa final de su carrera.

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Su relación con los veranos marplatenses se había consolidado desde la década del 70. El cantor pasó por distintos escenarios y espacios de la noche local hasta convertir esas visitas en una costumbre. Esa cercanía con la ciudad quedó reconocida oficialmente en 1988, cuando fue declarado Ciudadano Ilustre de Mar del Plata, una distinción confirmada por registros oficiales nacionales y municipales.

El Teatro Tronador también aparece en esa historia. Hay documentación de que Goyeneche se presentó allí en 1987 acompañado por Julio Dávila y su orquesta, en una sala que desde su apertura, en 1979, recibió a algunas de las principales figuras del espectáculo argentino.

En 1990 fue el último verano de Goyeneche en Mar del Plata y ese mismo año recibió un Premio Estrella de Mar. Algunas reconstrucciones de su trayectoria señalan incluso que obtuvo dos de esas distinciones, en 1989 y 1990.

Dentro de aquella etapa se recuerda especialmente una presentación vinculada al Tronador, durante una de sus últimas temporadas en la ciudad, rodeada de un fuerte clima de reconocimiento hacia el cantante. Según testimonios relacionados con aquella producción, durante ese ciclo se le entregó un Disco de Oro, un homenaje cuya realización fue impulsada por la productora Aída Musumesi.

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El episodio ha sido recordado como una de las grandes distinciones recibidas por el Polaco en Mar del Plata.

Más allá de ese detalle, la actuación sintetizaba el momento artístico que atravesaba Goyeneche. Su voz ya no tenía las mismas características de sus primeras décadas, pero había profundizado aquello que lo hacía único: las pausas, el fraseo y una manera casi conversada de contar cada tango.

Para entonces, interpretaciones como “La última curda”, “Malena”, “Afiches”, “Garúa”, “Cafetín de Buenos Aires” y “El último café” formaban parte inseparable de su figura. Su versión de La última curda, especialmente, se convirtió en uno de los ejemplos más reconocidos de aquella forma personal de cantar que parecía detener y volver a poner en marcha cada verso.

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El vínculo con Mar del Plata había llegado mucho más lejos que una sucesión de recitales. La ciudad lo había recibido durante años, lo había reconocido como Ciudadano Ilustre y también le había otorgado uno de sus premios culturales más importantes.

Goyeneche murió en Buenos Aires el 27 de agosto de 1994, a los 68 años, como consecuencia de una neumonía. Había nacido el 29 de enero de 1926, por lo que este año coinciden los 32 años de su fallecimiento con el centenario de su nacimiento.

Su historia suele llevar inevitablemente a Saavedra, a Troilo y a las noches del tango porteño. Pero también tuvo un capítulo frente al mar: los veranos en Mar del Plata, el escenario del Tronador, los premios y un público que lo recibió cuando el Polaco ya era una leyenda viva de la música argentina.

Roberto “El Polaco” Goyeneche, acompañado por Julio Dávila y su trío (Orquesta), Teatro Tronador de Mar del Plata, 1990.