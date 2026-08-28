El ciclo Cine y Café, coordinado por el realizador y docente Diego Ercolano, tendrá una nueva edición mañana a las 19:00 en la Librería Universitaria & Espacio Cultural (Jujuy 1731), donde se proyectará Elephant de Gus Van Sant, una película que reconstruye un día en una escuela secundaria estadounidense a partir de múltiples puntos de vista y extensos planos secuencia.

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La obra propone una mirada sobre la adolescencia, el aislamiento, los vínculos y la violencia, evitando estructuras narrativas lineales y habilitando un espacio de interpretación abierta para el espectador. Tras la proyección, se realizará una charla-debate para analizar su lenguaje cinematográfico y los sentidos que propone.

La actividad tiene un arancel e incluye un café. Los cupos son limitados y se requiere reserva previa a través del Instagram @libreriauniversitariamdp. Para confirmar la inscripción, se puede realizar una transferencia a FUMDP.MP (Fundación UNMDP) y enviar el comprobante junto con nombre y apellido. También es posible abonar en el local con Cuenta DNI, con un 40% de descuento.

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El ciclo Cine y Café busca recuperar la experiencia colectiva de ver cine y generar, luego de cada función, un espacio de intercambio y reflexión compartida.

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