Ricardo Darín habló sobre sus próximos proyectos y, especialmente, sobre el esperado regreso de “El Eternauta”, la serie de Netflix basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López que se convirtió en uno de los grandes fenómenos audiovisuales argentinos de los últimos años.

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En una entrevista radial, el actor contó que actualmente se trabaja en los guiones de la segunda temporada y destacó el nivel de exigencia que existe después de la repercusión que tuvo la primera entrega. “Se está trabajando a brazo partido, no solo con la escritura sino con la pincelada final, y que los guiones queden listos como para ir a rodaje”, explicó.

Darín remarcó que el éxito de la primera temporada obliga al equipo a mantener el nivel de producción. “La expectativa que generó la primera temporada de El Eternauta moralmente nos obliga a que como mínimo tenga la misma calidad. Y eso no es fácil”, sostuvo.

El actor evitó confirmar una fecha concreta para el estreno de los nuevos episodios y explicó que el proyecto requiere un extenso trabajo de posproducción y efectos especiales. Recordó que, en la primera temporada, los efectos especiales demandaron cerca de un año después de finalizar el rodaje.

Además, Darín se mostró sorprendido por el impacto que tuvo la serie entre los más jóvenes. Según contó, antes de “El Eternauta” era habitual que los adultos lo reconocieran por la calle, pero no tanto los chicos. “Eso dejó de ocurrir y yo no lo puedo creer”, expresó.

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Para el actor, ese fenómeno está relacionado con el atractivo que tienen las historias heroicas entre el público infantil y juvenil. “Me llena de orgullo y satisfacción porque no fue buscado, pero sí fue encontrado”, afirmó.

Una crítica a la situación del cine argentino

Darín también aprovechó la entrevista para reflexionar sobre la producción audiovisual argentina y el papel que tienen actualmente las plataformas de streaming. En ese sentido, destacó que “El Eternauta” pudo realizarse gracias al trabajo conjunto de la productora K&S y Netflix.

“Gran parte de las realizaciones cinematográficas y audiovisuales se debe a la aparición de las plataformas; si no, estaríamos en el horno, todos lo sabemos”, sostuvo.

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Sin embargo, manifestó su deseo de que la industria nacional pueda recuperar la capacidad de producir películas con financiamiento propio. “Esperemos que en algún momento podamos volver a la vieja usanza de poder soñar con hacer películas, como dicen los haters, ‘con la nuestra’ y no tener que depender de otros”, expresó.

“Lo dejamos acá”, una película que promete polémica

Por otra parte, Darín habló sobre “Lo dejamos acá”, la película que protagoniza junto a Diego Peretti y que llegará a Netflix el próximo 16 de octubre.

El actor destacó especialmente la posibilidad de volver a trabajar con Peretti. “Fue un gran placer volver a trabajar con Diego, que es un tipo al que quiero mucho, es un gran compañero”, afirmó.

Sobre la película, adelantó que se trata de una historia particular, que nació justamente con la idea de reunir nuevamente a ambos actores. “Es rara y creo que es divertida”, describió Darín, aunque aclaró que el film no apunta solamente al entretenimiento.

“También ayuda a reflexionar, a pensar y a esas cosas que todos pretendemos que tenga una buena historia”, señaló. Y dejó una advertencia sobre lo que podrá encontrarse el público: “Va a ser controversial, no es de fácil digestión”.