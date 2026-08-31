Beto Orlando murió este lunes a los 79 años, luego de atravesar un delicado cuadro de salud provocado por un accidente cerebrovascular. El artista había sido internado en terapia intensiva y, en los días previos, su situación obligó a cancelar un show que tenía programado.

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Su verdadero nombre era Alberto Orlando Otero y había nacido el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, provincia de Buenos Aires. A los siete años se radicó junto a su familia en La Plata y desde joven comenzó a acercarse a la música. Antes de dedicarse a la canción melódica integró el grupo folklórico Los Labradores.

Orlando alcanzó gran popularidad principalmente durante las décadas del 70, 80 y 90 y mantuvo una extensa carrera ligada a la música romántica argentina. Entre sus canciones más recordadas se encuentran “Aquellos Besos que te di”, “Doce rosas” y “Veinticinco Rosas”.

El cantante continuaba activo y tenía previsto participar este fin de semana del Baile 70’80’, presentación que finalmente había sido suspendida debido a su internación. Su fallecimiento generó mensajes de despedida de seguidores y personas vinculadas al ambiente artístico.

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