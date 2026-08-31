Más de nueve décadas después de su muerte, Carlos Gardel sigue generando interrogantes sobre sus primeros años de vida. La Fundación Internacional Carlos Gardel lanzó una convocatoria pública para localizar documentos vinculados con la Escuela Elemental N°2 del Distrito Escolar 6°, que funcionó en Libertad 455, en la Ciudad de Buenos Aires, donde sus investigadores sostienen que estudió el artista.

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La investigación parte de una fotografía escolar en la que aparece Gardel y de un certificado de estudios que, según la fundación, corresponde a ese establecimiento porteño. Walter Santoro, responsable de la entidad, explicó que hasta el momento no pudieron encontrar más documentación institucional en organismos educativos y por eso decidieron recurrir a archivos que podrían conservar familias de antiguos alumnos.

Carlos Gardel en la Escuela Elemental N.º 2 del Distrito Escolar 6.º, que funcionó en Libertad 455, de la ciudad de Buenos Aires, hasta aproximadamente 1930. FOTO: INFOBAE

La escuela fue creada en 1895 y funcionó hasta alrededor de 1930. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Gardel habría ingresado en 1899. Ahora intentan conseguir al menos otra imagen de aquella época, aunque también podrían resultar útiles boletines, certificados de promoción u otros documentos pertenecientes a estudiantes que hayan pasado por la institución.

Por ese motivo, el pedido está dirigido especialmente a personas cuyos padres, abuelos o bisabuelos hayan estudiado en esa escuela y todavía conserven fotografías o papeles familiares relacionados con el establecimiento.

La investigación se conecta, además, con uno de los debates históricos alrededor de Gardel: su lugar de nacimiento y la reconstrucción de sus primeros años. Una de las versiones sostiene que nació en Toulouse, Francia, en 1890 como Charles Romuald Gardes y llegó siendo niño a la Argentina junto con su madre, Marie Berthe Gardes. Otra teoría ubica su nacimiento en Tacuarembó, Uruguay.

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Desde la fundación cuestionan particularmente la hipótesis que sitúa al cantante estudiando en una escuela de la calle Durazno, en Montevideo. Según explicaron, realizaron comparaciones de planos y características arquitectónicas y consideran que la conocida fotografía escolar coincide con el edificio que funcionó sobre la calle Libertad, en Buenos Aires.

Como parte del trabajo también solicitaron documentación en Francia, que todavía esperan recibir, y recurrieron a herramientas tecnológicas, incluida inteligencia artificial, para analizar distintos elementos de la investigación. Las conclusiones corresponden a la fundación y forman parte de una discusión histórica que continúa abierta.

Ahora, buena parte de las expectativas están depositadas en documentos que podrían haber permanecido guardados durante generaciones. Quienes tengan fotografías, boletines o certificados relacionados con la Escuela Elemental N°2 de Libertad 455 pueden comunicarse con la Fundación Internacional Carlos Gardel a través del correo [email protected].

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Una vieja fotografía o un documento escolar podría aportar así una nueva pieza para reconstruir una etapa todavía discutida de la vida del hombre que terminó convertido en uno de los mayores símbolos del tango.

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