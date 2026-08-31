Bestia Bebé, una de las bandas más queridas y representativas del rock independiente argentino, vuelve a Mar del Plata para presentarse en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650. El show será el sábado 5 de septiembre desde las 20 y tendrá como eje la presentación de su nuevo álbum, “Yendo rápido a ningún lugar”.

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Con una propuesta que combina guitarras, melodías pegadizas, letras honestas y una sensibilidad muy particular, el grupo llega a la ciudad para reencontrarse con su público y recorrer en vivo las canciones de su nuevo trabajo, sin dejar de lado aquellos temas que ya forman parte del imaginario del rock argentino contemporáneo.

Formada en 2012 en el barrio porteño de Boedo, Bestia Bebé logró construir una identidad propia dentro de la escena independiente a partir de canciones directas, melodías inmediatas y un fuerte vínculo con quienes siguen su trayectoria. Con el paso de los años, la banda también consolidó una extensa experiencia sobre escenarios de Argentina y el exterior.

Actualmente, el grupo está integrado por Tom Quintans en voz y guitarra, Chicho Guisolfi en bajo, Polaco Ocorso en batería y Marki Canosa en guitarra. La formación sostiene una propuesta que encuentra en el vivo uno de sus principales puntos de conexión con el público.

La presentación en Club TRI se da en una etapa de intensa actividad para la banda, que vuelve a poner al escenario en el centro de su propuesta artística. La fecha promete recuperar el espíritu directo, emocional y colectivo que caracteriza a sus shows, con canciones para cantar y saltar junto al público.

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El encuentro tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 20, en Club TRI, 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata, donde Bestia Bebé presentará oficialmente ante el público local las canciones de “Yendo rápido a ningún lugar”, su nuevo álbum.

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