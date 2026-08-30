Mar del Plata sumará desde septiembre un nuevo espacio destinado al intercambio y la reflexión sobre la actividad cultural. Se trata del Club de Lectura de Gestión Cultural, una iniciativa que comenzará el próximo 5 de septiembre a las 10 en el Espacio Comunitario Marea, ubicado en Uruguay 2430.

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La propuesta se llevará adelante el primer sábado de cada mes y busca generar un ámbito para compartir experiencias, herramientas y conocimientos vinculados con la gestión cultural, además de fortalecer el trabajo de quienes forman parte del sector artístico y creativo de la ciudad.

El club está dirigido a gestores, productores, comunicadores, periodistas, artistas, docentes, estudiantes, trabajadores de la cultura y cualquier persona interesada en la temática. Cada mes, los participantes recibirán previamente en formato PDF el material que se utilizará durante el encuentro.

La actividad será gratuita, aunque para participar será necesario completar una inscripción previa. El formulario se encuentra disponible en: https://forms.gle/zwKpZSspGJff5pQB7.

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