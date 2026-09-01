Abel Pintos regresa a Mar del Plata con dos funciones de su Buenaventura Tour 2026, una de las giras más esperadas del año. El cantante se presentará el 7 y 8 de noviembre en el Teatro Tronador BNA, ubicado en Santiago del Estero 1746.

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La visita del reconocido cantante y compositor forma parte de una agenda que lo llevará por distintas ciudades del país durante los próximos meses. En Mar del Plata, la propuesta contempla dos funciones para que el público pueda disfrutar de su repertorio y de las canciones que marcaron su trayectoria. Según se informó, las entradas estarán disponibles desde el jueves 3 de septiembre, por lo que se espera una importante demanda de localidades.



El regreso a la ciudad se da luego de una serie de presentaciones del artista, que incluye cinco funciones agotadas en el Gran Rex de Buenos Aires. Además, tras su paso por Mar del Plata, el tour continuará por otras ciudades argentinas.



El Buenaventura Tour 2026 llega en un momento de novedades para Abel Pintos, quien recientemente presentó “Ibuprofeno”, su nueva canción, acompañada por un videoclip que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

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