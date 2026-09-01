La organización del 12° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA anunció la primera tanda de programación, integrada por 23 producciones nacionales, que se verán del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata, con proyecciones en sus tres sedes: el Museo MAR (López de Gomara y la costa), la Sala Nachman del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).



Entre las seleccionadas, hay tres producciones marplatenses Casi 30 de Mila Aquilia y Bianca Oliveti, La tentación de Don Segundo de Carlos Gabriel Borgatello y Pedro Petcoff, y Mancha de Lucas Baqué, estas dos últimas coproducidas con Maipú.



Habrá una destacada presencia de comedias documentales con Amor y Cine de Julián Camilo Lloves, El complejo de la calle Quintana de Federico Ortiz, El último anzuelo de Gonzalo Sebastián Solari y La cara de mi madre de Anabel Erika Villalba y Berenice Zapiola.



Por otra parte, la animación se hará presente con El escape de José Pablo Grané, Las cocaventuras de Ignacio Buitrago y Manzanita de Alejo Ezequiel Paredes.

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La programación argentina se completará con 48 - La muerta que habla de Agustín Fittipaldi y Candela Gonzalez Kelly, Dos conejas, far far away from LA de Rita Hostt y Maruja Bustamante, Dra. Miranda de Denise Anzarut, El amigo de Cleopatra de Federido Edelstein y La réunion de Julián Marcipar.



Además de Lara de Juliana Juliana, Milena Liberty de Lucia Juana Castroh, Mi padre de Pablo Noriega, Normal kids de Juanma Ozan y Valentin Wein, Parque Chas, 3 ambientes de Micaela Sol Balán, Steve Buscemi de Lucila Lopatin y Martina Vogelfang, Un brazo de Mateo Milione y Una partida más de Celeste Luna.



Se recuerda que estas producciones nacionales compiten por un premio especial: todos los cortos argentinos en exhibición (estén o no en Competencia) aspiran a un premio a cargo de la empresa de servicios Pochoclo Rental, que constará de un servicio para un rodaje en Mar del Plata.



En breve se conocerá la programación internacional del 12° Festival FUNCINEMA, que en la etapa de convocatoria recibió 364 cortos, 2 medios y 49 largometrajes en representación de 44 países.

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Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado anteriormente como de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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