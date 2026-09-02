Del viernes 4 al domingo 6 se desarrollará en el Museo MAR, con entrada gratis, la cuarta edición de FICPBA - Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

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En Mar del Plata, el viernes desde las 14:00 se verá El vuelo del moscardón con dirección de Emanuel Di Cunto, Rodrigo Medrano y Pablo Bochard.

Por otra parte, el sábado a las 16:00 se proyectará Weser de Fernando Spiner y posteriormente, a las 18:00, habrá funciones especiales con la exhibición del film El escuerzo dirigido por Augusto Sinay.

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Finalmente el domingo a las 16:00 se podrá ver La virgen de la tosquera de Laura Casabe y a las 18:00 Machado con dirección de Julián Tagle.

Esta edición del Festival reúne más de 250 películas provenientes de 28 países, entre ellos Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Cuba, España, Filipinas, Francia, India, Irán, Italia, Japón, México, Perú, Portugal, Rumania, Singapur, Suiza y Uruguay.

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El festival cuenta con cinco competencias principales: Internacional Largometraje de Ficción, Internacional Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense.

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Además, se realizará un encuentro de estudiantes de carreras de fines y afines y la tercera edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual de la Provincia, un espacio diseñado para fomentar la coproducción y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional.

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