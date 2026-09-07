Treinta años después de la muerte de Gilda, un viejo registro permite reconstruir un capítulo poco conocido de su carrera: su paso por Mar del Plata durante 1996, cuando ya se había convertido en una de las voces más reconocidas de la movida tropical.

Ads

El material fue recuperado por FM Líder 92.7 de Mar del Plata, emisora históricamente vinculada con la música tropical. De acuerdo con el archivo difundido, la artista se presentó el 7 de junio de 1996 en Maravilla Bailable, un local que funcionaba en avenida Independencia 4367. La radio también recordó haber participado de la promoción de aquel espectáculo.

Aquella fecha permite asomarse a una Gilda muy distinta de la figura rodeada de homenajes, altares y estampitas que surgiría después de su muerte. Miriam Alejandra Bianchi tenía 34 años y atravesaba un fuerte crecimiento artístico. Había dejado su trabajo como maestra jardinera para ingresar en una escena tropical dominada principalmente por hombres y, en pocos años, consiguió construir una identidad propia.

Para 1996, canciones como “No me arrepiento de este amor”, “Fuiste”, “Corazón valiente” y “Paisaje” ya habían impulsado su popularidad. El disco Corazón valiente, editado el año anterior, había terminado de consolidar una carrera desarrollada entre bailantas, clubes, programas televisivos y extensas giras por distintos puntos del país.

Su presentación en Mar del Plata ocurrió exactamente tres meses antes de la tragedia. El 7 de septiembre de 1996, mientras viajaba hacia Chajarí, Entre Ríos, el micro en el que se trasladaba chocó en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12. Junto con la cantante murieron su hija Mariel, su madre Isabel, tres integrantes de su banda y el conductor del vehículo.

Ads

Por eso, aquel registro de avenida Independencia posee hoy un valor diferente. Las imágenes muestran a una artista que recorría escenarios mientras disfrutaba del crecimiento de canciones que terminarían atravesando generaciones. Tres meses después, su historia cambiaría para siempre, pero Mar del Plata ya había quedado dentro de su recorrido.

Puede interesarte

Ads