Por Alejandro Villarreal

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Ambientada en el Barrio Latino de París hacia 1830, la obra narra la existencia de un grupo de jóvenes artistas bohemios que enfrentan la precariedad con humor, esperanza y pasión. En el centro late la historia de amor entre Rodolfo, un poeta soñador, y Mimí, una modista frágil y dulce. Su relación, marcada por ternura y tragedia, se convierte en símbolo de la juventud efímera y del amor sincero.

Rodolfo sueña la vida; Mimí la encarna. Ese contraste hace de su historia una de las más conmovedoras del repertorio lírico. Muchos tenores han interpretado a Rodolfo, pero ninguno como Luciano Pavarotti. Fue el más humano, el más soñador… inolvidable.

El debut de Pavarotti como Rodolfo en 1961, en el Teatro Reggio Emilia, marcó el inicio de una carrera legendaria. Lo grabó junto a Mirella Freni bajo la dirección de Herbert von Karajan, lo cantó en La Scala con Carlos Kleiber y se presentó en el Metropolitan de Nueva York en 1968. Pero fue en 1977, en una histórica transmisión televisiva junto a Renata Scotto y bajo la batuta de James Levine, cuando Pavarotti llevó a Rodolfo a la eternidad.

Aquella noche del 15 de marzo la música se transformó en magia. Su voz cristalina, su dicción impecable y su fluidez vocal rozaron la perfección. El mundo descubría a Pavarotti en su punto más alto. El reparto, con Maralin Niska como Musetta e Ingvar Wixell como Marcello, brilló con fuerza. La Orquesta del Met, dirigida por Levine, sonó como una de las mejores del mundo.

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Esa transmisión no solo inmortalizó una producción excepcional, sino que también abrió las puertas de la ópera a nuevas audiencias, alcanzando cifras récord. En la cima de su carrera, Pavarotti supo aprovechar la tecnología para difundir su arte. Con Los tres tenores, junto a Plácido Domingo y José Carreras, conquistó al gran público. Aunque algunos círculos operísticos lo miraran con recelo, él siguió su camino, llevando la ópera a niveles de popularidad nunca antes vistos.

Su nombre figura en el Libro Guinness por una ovación de una hora y siete minutos en la Ópera de Berlín. Colaboró con artistas como Sting, Bono y Bryan Adams, impulsó jóvenes talentos, organizó conciertos benéficos como Pavarotti & Friends y protagonizó la película Yes, Giorgio (1982), con canciones nominadas al Premio Oscar.

Luciano fue incansable, humilde y generoso. Querido por todos, respetado por sus colegas, fue un ser extraordinario. Nació el 12 de octubre de 1935 en Módena, Italia, y vivió 71 años. El 6 de septiembre de 2007, hace 19 años, el mundo sintió que se había ido alguien irrepetible. Los que teníamos la certeza lloramos: la humanidad perdía a un gigante.

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Pavarotti fue y será el más grande tenor de nuestra era. En el canto lírico acompaña en el podio a María Callas y Enrico Caruso. Hoy no hay Rodolfo como Luciano, porque sus sueños eran los nuestros. Porque la vida es tan sencilla como él la cantaba. Y porque al escucharlo, todos sentimos que el alma se vuelve millonaria.