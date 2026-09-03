Una muestra artística de carácter inclusivo será inaugurada este viernes a las 16:00 en la Biblioteca Pública Municipal Leopoldo Marechal (25 de Mayo 3108), donde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentará una exposición de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie de Argentina (APBP) en el marco del Día Internacional del sector.

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La iniciativa, organizada de manera conjunta entre el EMTURyC, la APBP y la firma Concepto NAYF, tiene como objetivo acercar a la comunidad las producciones de artistas que desarrollan su obra mediante técnicas adaptadas, utilizando la boca o los pies.

La propuesta busca destacar el valor del arte como herramienta de inclusión, creatividad y superación personal.

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La exhibición quedará abierta al público general, permitiendo recorrer distintas obras que reflejan la trayectoria y el compromiso de los integrantes de la asociación, así como promover una mirada más amplia sobre las posibilidades expresivas dentro del campo artístico.

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