El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la programación de septiembre de los Organismos Artísticos Municipales, que se desarrollará en el Teatro Colón (Yrigoyen 1665). La agenda contempla seis presentaciones a cargo de la Orquesta Municipal de Tango, la Banda Sinfónica Municipal y la Orquesta Sinfónica Municipal.

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Las funciones incluirán conciertos de tango, repertorio sinfónico y una propuesta especial que combinará música en vivo con proyecciones de cine mudo. Todas las presentaciones comenzarán a las 20:00 y contarán con entradas generales y tarifas diferenciadas para jubilados, residentes y estudiantes.

Hoy se presentará la Orquesta Municipal de Tango, bajo la dirección del maestro Julio Dávila, mientras que el viernes 11 será el turno de la Banda Sinfónica Municipal con el espectáculo Cine mudo, música viva, una producción en conjunto con la Biblioteca Marechal y Video Factoría, que musicalizará fragmentos de películas como El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, Metrópoli y Vampirina, bajo la dirección del maestro José María Ulla.

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El sábado 12 actuará la Orquesta Sinfónica Municipal con la participación de la maestra Alicia María Pouzo como directora invitada y la dirección titular del maestro Guillermo Becerra. La programación continuará el sábado 19 con una nueva presentación de la Orquesta Municipal de Tango.

El viernes 25 volverá a presentarse la Banda Sinfónica Municipal, nuevamente bajo la dirección de José María Ulla, mientras que el sábado 26 cerrará el mes la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por Guillermo Becerra.

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Para más información, se puede consultar el sitio oficial del municipio: www.mardelplata.gob.ar/cultura.

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