La organización del 12° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA anunció su segunda tanda de programación, integrada por 79 producciones internacionales -entre largos y cortos-, que se verán del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata, con proyecciones en sus tres sedes: el Museo MAR (López de Gomara y la costa), la Sala Nachman (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755). Sumadas a las 23 nacionales anunciadas la semana pasada, la programación estará compuesta de 102 producciones.

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La función de apertura del 12° FUNCINEMA será con la proyección del film norteamericano Edie Arnold is a loser de Megan Rico y Kade Atwood. Además, entre los largometrajes también se verán Honeyjoon (Estados Unidos-Portugal) de Lilian T. Mehrel, O filho da puta (Brasil) de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra y Sávio Leite, Yesterday island (Australia) de Sam Voutas, Out of order (Estados Unidos) de Guy Jacobson; y She's the he (Estados Unidos) de Siobhan McCarthy.

En materia de representación, se verán 13 producciones de España: Antes de las seis de Kike Maíllo, Aline López y Gemma Morcillo, Bar Paco de Juan Alcaraz, Bendito Herodes de Carmen Águila, En Toronto no pasan estas cosas de Manolo Orellana Naranjo, Hellwriting de Abril García y Guilliana Ramírez, Las churreras de Tomasi Doblecero, Lemonade de Diego Fandos, No als poalets de Laura García Andreu, No hay paraíso de Víctor Ballesteros, Operación 5 Jotas de José María Sánchez, Pobre Marciano de Alex Rey, Quemar al padre de Rafa Piqueras, y Videoclub 2001 de Guillermo Polo.

Por su parte de Estados Unidos se verán 12 propuestas: ¿Necesitas ayuda? de Angel Ruvalcaba, Achiever de Charlie Traisman, Catalogue of noses de Josie Andrews, Dear upstairs neighbors de Connie Qin He, Houston, we have a crush de Omer Ben-Shachar, Potato potato de Josh Locy, The movements of the universe de Laurence Arcadias, The seeing eye dog who saw too much de Eric Jackowitz y Writing for Timothée de Dana Nachman, más los largos mencionados Edie Arnold is a loser, Out of order y She's the he.

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También tendrá buena representación Francia con 9 producciones: Au bain des dames de Margaux Fournier, Bourreau des coeurs de Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe y Camille Duvere, Bowl cut de Tamara Vittoz, La beauté du geste de Vincent Hazard, La grande envie de Julien Aveque, Lady Attila de Apolline Andreys, Manus erectus de Léo Natta, Supernul de Anthony Légal, y Zohra sans permis de Pierre-Loup Docteur.

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Por otra parte se verán 7 producciones de Rusia: Hard baguette de Andrei Sokolov, Ideal de Alexander Eifman, Last day de Kirill Loginov, Mystery shopper de Adelina Gizatullina, On a walk de Natalya Rocheva, Perfect pet de Maria Shatilova; y The hat de Julia Dzhevelik y Anastasia Kuzishina.

Además se verán 6 films de Inglaterra: Angry Cars de Shaun Clark, Ducks de AJ Jefferies, Easy peelers de Alice Cox, Odd socks de David Ledger, The following people DO NOT smoke weed de Julia Mervis, y Toad in the hole de Ben Norris.

Con 4 producciones se encuentran Canadá (Halfway haunted de Sam Rudykoff, Le mystère de l’abbé Metz de Félix Brouillet-Desrosiers, Shrimp fried rice de Dylan Pun, y The magnificent gyno de Adeel Shamsi) y Ecuador (El episodio secreto de Stranger Things, Eso, el payaso maldito, Si las redes sociales hicieran una fiesta de Jorge Ulloa, y Yo ya estoy: servicio al cliente de Christian Moya). Y con 3 se encuentra Australia (Candy bar de Nash Edgerton, Smokedog de Andrew Onorato y Yesterday island de Sam Voutas).

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También se verán producciones de Estonia (Baa-baa de Teresa Juksaar y Uka-uka de Henri Veermäe), Italia (Bratiska de Gregorio Mattiocco y Grandi Speranze de Bruno Ugioli, Mattia Capone y Alessandro Garelli), Países Bajos (Klas de Rumi Kaul y Little problems de Chris de Krijger), Suecia (Earworm de Patrik Eklund y The unconventional funeral agency de Emil Embretsén). Alemania (On the mat outside my door de Antje Heyn), Bélgica (Sous le radar de Frédérique de Montblanc), Brasil (O filho da puta de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra y Sávio Leite), Egipto (32 B de Mohamed Taher), Escocia (Behind de Alessio Avezzano), Eslovaquia (Tourists de Mária Kralovič), México (Marina y la falda de Tania Huidobro Moreno), Noruega (Stakkars meg de Liv Joelle Barbosa Blad), Perú (Intermitentes de Chino Pinto), Suiza (The undying pain of existence de Oscar Jacobson).

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Además hay que sumar las coproducciones The joke’s butt de Barney Fagan (Alemania / Inglaterra), Honeyjoon de Lilian T. Mehrel (Estados Unidos / Portugal) y Ball face de Laurence Thérien (Inglaterra / Canadá).

La programación del 12° Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA contará como es habitual con la Competencia Internacionales de Cortometrajes, además de las secciones Carcajadas animadas de ayer y hoy (cortos animados y familiares, para todo público y para adultos), Demogracia (humor político), Con una risa atrás y otra adelante (cortos europeos), Hagamos el humor (comedias románticas), WTF (comedias inclasificables), ¡Qué viva España! (cortos de la Madre Patria), Reid mortales (cortos argentinos) y la nueva sección Documedias (con documentales y falsos documentales).

Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado anteriormente como de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).