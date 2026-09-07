Los Tabaleros desembarcan nuevamente en Mar del Plata para protagonizar una noche a puro folklore, celebración y música popular. La banda se presentará este sábado 12 de septiembre desde las 20, en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.

Ads

“En Mar del Plata siempre nos trataron muy bien, así que va a ser un reencuentro muy calórico, muy dulce y muy hermoso”, expresaron desde el grupo al anticipar su regreso a la ciudad.

Con una propuesta difícil de encasillar, Los Tabaleros construyeron a lo largo de los años una identidad que combina las raíces del folklore argentino con el rock, la canción popular, el humor y una marcada cuota de irreverencia. Sus shows se caracterizan por la participación del público y por una energía que convierte cada presentación en una celebración colectiva.

La formación está integrada por los hermanos Roberto Luis Martínez “Beto”, en guitarra y voz, y José María Martínez, también en guitarra y voz, junto a Félix Mateos, en bombo y voz.

Un folklore que rompe fronteras

Durante 2025, la banda recorrió distintos puntos del país y presentó “Todo es Folklore”, su más reciente trabajo discográfico. El álbum está compuesto por nueve canciones y reúne colaboraciones con artistas y grupos de diferentes generaciones y estilos.

Ads

Los Nocheros, Las Pastillas del Abuelo, Los Caligaris y Los Tekis son algunos de los nombres que forman parte de este trabajo, al que también se sumaron referentes de otros géneros como Ráfaga y El Kuelgue.

La propuesta refleja una de las principales características del grupo: llevar el folklore hacia nuevos territorios y generar encuentros con artistas provenientes de universos musicales muy diferentes.

Ese espíritu también aparece en su reciente colaboración con Ráfaga, titulada “Montaña”. El encuentro entre ambas bandas significó la unión de dos expresiones profundamente vinculadas con la cultura popular argentina y se convirtió en uno de los lanzamientos destacados de esta nueva etapa.

Ads

De los festivales a los Premios Gardel

El crecimiento de Los Tabaleros también quedó reflejado en su participación en algunos de los escenarios más importantes del país. La banda formó parte de festivales como el Festival de Peñas de Jesús María, Cosquín Rock, Baradero Rock y Quilmes Rock, donde compartió cartel y escenario con artistas como Babasónicos, Divididos, Ciro y Los Persas y Duki.

A esto se sumó el reconocimiento de la industria musical. La banda obtuvo tres nominaciones a los Premios Gardel: Mejor Videoclip Largo por “Todo es Folklore”, Mejor Canción de Cuarteto por “Hielo, vino y coca”, junto a Los Caligaris, y Mejor Colaboración por “Campera de cuero”, junto a Las Pastillas del Abuelo.

La trayectoria discográfica del grupo comenzó con “Carmesí” (2009) y continuó con “Lolita” (2013), “¡Tuy!” (2015), “Chuy” (2019), “Una Noche en el Paraíso Escondido” (2020) y “Caramelos de Felicidad” (2023). Este último álbum contó con participaciones de Soledad, Sandro y 2 Minutos.

Una noche para celebrar la música argentina

Con más de una década de recorrido, Los Tabaleros lograron transformar una propuesta inicialmente disruptiva en un proyecto consolidado dentro de la escena musical argentina.

Su fórmula combina canciones de raíz folklórica, diferentes géneros de la música popular, humor, espontaneidad y una fuerte conexión con el público. En ese recorrido, la banda fue ampliando sus escenarios y multiplicando sus colaboraciones sin abandonar la esencia que la caracteriza.

Ahora, el desafío será trasladar esa energía nuevamente a Mar del Plata. Este sábado 12 de septiembre, desde las 20, Club TRI será escenario de una nueva presentación de Los Tabaleros, en una noche que promete folklore, cruces musicales y una celebración de la diversidad de la música argentina.