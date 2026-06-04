Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años
La reconocida actriz y ex modelo falleció luego de una trayectoria llena de éxitos y de renombre. La noticia fue confirmada por su hija Juana Molina a través de una publicación en redes sociales
La reconocida actriz y ex modelo falleció luego de una trayectoria llena de éxitos y de renombre. La noticia fue confirmada por su hija Juana Molina a través de una publicación en redes sociales
Actriz chaqueña, transformó una infancia difícil en carrera televisiva y cinematográfica; escribió un film sobre violencia de género, enfrentó problemas de salud y hoy impulsa proyectos desde una mirada humanista y resiliente.
La actriz llamó la atención en los Producers Guild Awards al lucir un vestido en tono marfil de inspiración Art Decó. Acompañada por su esposo, Dave McCary, su aparición se dio en medio de la temporada de premios que la tiene como una de las protagonistas rumbo a los premios de la Academia.
Jennifer Runyon, recordada por su participación en el film y en la serie Charles in Charge, falleció a los 65 años tras una breve batalla contra el cáncer, según confirmó su familia.
La actriz se había presentado recientemente en Mar del Plata con la obra "Largo viaje de un día hacia la noche".
La actriz reveló que exploró la plataforma digital como parte de su preparación para interpretar a un personaje en una nueva serie televisiva.
Luisana Lopilato compartió las primeras imágenes de su caracterización como Margarita Di Tullio.
La actriz está nuevamente embarazada y cursa su sexto mes de gestación.
Tenía 53 años y desde 2015 batallaba contra el cáncer de mama. En 2017 dijo que su cáncer estaba en remisión y en 2020 informó que había vuelto.