Emma Stone apuesta al blanco en plena carrera hacia el Oscar 2026

La actriz llamó la atención en los Producers Guild Awards al lucir un vestido en tono marfil de inspiración Art Decó. Acompañada por su esposo, Dave McCary, su aparición se dio en medio de la temporada de premios que la tiene como una de las protagonistas rumbo a los premios de la Academia.