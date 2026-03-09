La actriz estadounidense Jennifer Runyon, conocida por su participación en cine y televisión durante las décadas de 1980 y 1990, falleció a los 65 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que la intérprete atravesaba una breve lucha contra el cáncer.

Runyon alcanzó notoriedad en Hollywood tras su aparición en la película Los cazafantasmas (1984), una de las comedias más populares de esa década. Su presencia en la industria del entretenimiento también se extendió a la televisión, donde participó en diversas producciones y logró consolidar su carrera.

Uno de sus papeles más recordados fue en la serie Charles in Charge, donde interpretó a Gwendolyn Pierce. A lo largo de su trayectoria, la actriz formó parte de distintos proyectos televisivos y cinematográficos que la convirtieron en un rostro habitual en la pantalla durante los años 80.

Además de su trabajo en televisión, Runyon tuvo participaciones en otras películas y programas que marcaron su recorrido profesional en Hollywood. Con el paso del tiempo se mantuvo vinculada al mundo artístico, aunque con un perfil más bajo que en sus años de mayor exposición.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, colegas y seguidores expresaron su pesar en redes sociales, recordando su trabajo y las producciones en las que participó a lo largo de su carrera. Su legado queda asociado a algunas de las ficciones y comedias más recordadas de su época.

