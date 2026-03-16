La actriz estadounidense Lauren Graham, recordada por su papel de Lorelai en la serie Gilmore Girls, celebra hoy, 16 de marzo, su cumpleaños número 58, en un momento especial de su carrera tras el reciente lanzamiento de su nueva película No te olvidaré, un drama romántico basado en una popular novela de la escritora Colleen Hoover.

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El film, cuyo título original es Reminders of Him, se estrenó en marzo de 2026 y está dirigido por Vanessa Caswill. La historia sigue a Kenna Rowan, una mujer que intenta reconstruir su vida después de haber pasado años en prisión por un accidente que provocó la muerte de su novio. Al salir, intenta recuperar el vínculo con su hija, que quedó bajo la custodia de los padres del joven fallecido.

En la película, Graham interpreta a Grace Landry, la madre del joven que murió en el accidente. Su personaje atraviesa un profundo duelo y mantiene una fuerte tensión con la protagonista, lo que aporta una carga emocional importante a la trama.

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La actriz contó que este papel fue muy diferente a los que suele interpretar y que requirió una preparación emocional intensa para ponerse en la piel de una madre que enfrenta una pérdida tan dolorosa. Según explicó, el proceso le dejó una reflexión importante sobre el perdón y las segundas oportunidades.

El elenco también incluye a Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow y Bradley Whitford. La adaptación está basada en la novela homónima publicada en 2022, que se convirtió en un bestseller entre los lectores de romance contemporáneo.

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Así, mientras celebra un nuevo año de vida, Lauren Graham vuelve a la pantalla grande despues de 5 años con un proyecto que combina drama, redención y emociones intensas, demostrando una vez más su versatilidad como actriz.

La pelicula se podra ver en cines a partir de este mes en distintas salas del país, mientras que para las plataformas de streaming deberá esperar un pco más.