Miriam Lanzoni es actriz nacida en febrero de 1980 en Pampa del Infierno, provincia de Chaco.

Desde niña mostró interés por la actuación, asistiendo a cursos en su provincia natal, donde vivió una infancia marcada por dificultades, incluyendo violencia familiar.

Se mudó sola a Buenos Aires para perseguir su carrera, sobreviviendo con trabajos como niñera, cuidadora de ancianos, mesera y recepcionista.

Luego de pasar por el teatro under, su debut en TV fue con Contrafuego en 2002 por Canal 9.

Participó en varias telenovelas y ganó popularidad en Bailando 2014 de Showmatch. Hizo cine, teatro y producción.

Escribió el guion de Partida: la Verdad no le Teme a Nada (2023), dirigido por Diego Suárez, basado en la historia real de violencia de género que sufrió su madre en Chaco.

Enfrentó un brote severo de psoriasis por estrés, pérdidas personales y separaciones. “El cuerpo grita cuando uno no escucha”, sostiene firme.

Hoy prepara Corazón a la Mexicana, comedia romántica coproducida con México y Córdoba (Argentina), con guion coescrito junto a Maru Petrelli.

Por su fuerza, pasión y capacidad para adaptarse y superarse ante las adversidades, hoy divide por letras su +Chance!!

+ = Tu lado más positivo / ¡Ay! es que soy genéticamente positiva. Creo que es una configuración mía, es innato. Ante cualquier situación siempre digo: 'Bueno, sí, se puede'. Nunca le veo el lado imposible a las cosas. Me cuesta mucho la gente negativa, el que dice 'no se puede'... ¿cómo no se puede? Mi lado positivo es... creo que soy yo misma.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estás haciendo? / No tengo uso de razón de haber querido / soñado / deseado querer ser otra cosa, querer trabajar de otra cosa. Desde muy pequeña siento que esta profesión me eligió a mí... desde no tener conciencia quería ser actriz y obviamente en los inicios era. Lo entendía como un juego, después fui entendiendo que es un trabajo y en ninguno de esos procesos me desilusionó. Nunca quise ser otra cosa. Mi abuelo Luis era un tipo muy soñador, él escribía, un poco actor, un hombre que vino de Italia casi al campo pero tenía esta cosa muy soñadora y él me inculcó eso.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / En este mundo actual voy a la humanidad. Siento que hay un montón de cuestiones que enrarecen lo más hermoso de nuestra raza y yo cada día siembro más la humanidad. Creo que es lo único que nos va a sostener / salvar. Voy hacia la humanidad, hacia el contacto humano, la desvirtualización. No me gusta lo virtual, no tengo vínculos virtuales de ninguna manera. No me gustan, no me apetecen. Volver al origen... ahí está todo. Al amor, como comandante de cualquier barco.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No. En la adolescencia lo empecé a entender que quería ser actriz, trabajar de actriz. Todo lo demás: guionista, productora, vino después por añadidura a la actriz.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A matar a alguien, qué sé yo, por decir algo extremo, ¿no? Nunca le diría sí a hacerme daño a sabiendas, así como eso.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Medito mucho, medito a diario. Soy muy emocional, muy sensible. Estoy todo el tiempo conectada con eso. Además de usar técnicas y herramientas, me gusta explorar por todos esos lugares... biodescodificar, constelar, registros akáshicos, etcétera, etcétera, etcétera... En el minuto a minuto estoy muy, muy, muy conectada con lo que me va latiendo.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / ¡Uy!, lo que sea pero con este mismo nivel de libertad, de experiencias... no sé, es tan linda la vida que tengo. Por ahí me gustaría volver en la época griega, romana, maya, azteca... una cosa así, como para conocer otras civilizaciones, para diseñar una de las pirámides, algo así se me ocurre.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.