La actriz estadounidense Elle Fanning contó que decidió crear una cuenta en OnlyFans como parte del proceso de investigación para su próximo proyecto audiovisual.

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Según explicó, el objetivo fue comprender mejor el entorno digital que atraviesa su personaje en la serie Margo’s Got Money Troubles, donde interpreta a una joven que enfrenta dificultades económicas y recurre a internet para generar ingresos.

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Para prepararse, la actriz y el equipo creativo de la producción decidieron abrir cuentas en la plataforma y analizar su funcionamiento, con la intención de representar con mayor realismo el universo en el que se mueve la protagonista.

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La historia está basada en la novela homónima de Rufi Thorpe y narra la vida de una joven que intenta salir adelante mientras cría a su bebé y enfrenta distintos obstáculos económicos y personales.

La serie, que también cuenta con la participación de Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman, tiene previsto su estreno en abril en la plataforma Apple TV+.

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