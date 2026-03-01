La actriz Emma Stone destacó en la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos 2026, celebrado el 28 de febrero en Los Ángeles, luciendo un elegante vestido blanco que captó la atención de los presentes.

Ads

Stone, acompañada por su esposo Dave McCary, hizo una de sus pocas apariciones públicas juntos en esta ceremonia mientras paseaban de la mano sobre la alfombra roja. El diseño que eligió fue un vestido largo de tono blanco marfil con detalles de abalorios geométricos inspirados en el estilo Art Decó, que le brindó un aire sofisticado y sobrio. Completó su look con un recogido pulido y un maquillaje suave en tonos rosados.

La presencia de la actriz en esta gala se da en el marco de la temporada de premios 2026, en la que Stone está nominada a varios galardones por su trabajo en cine. Su elección de un vestido blanco sencillo pero impactante siguió las tendencias actuales de moda en alfombras rojas, donde la elegancia minimalista ha cobrado protagonismo.

Ads

Ads